Concorso docenti PNRR3 | tutto pronto per la prova orale Dal voto minimo alla convocazione cosa sapereLO SPECIALE

Il concorso docenti PNRR3 si avvicina alla fase della prova orale, con tutte le tappe fondamentali ormai definite. Dopo la pubblicazione del voto minimo, la costituzione delle commissioni e l’estrazione della lettera, è possibile prepararsi per questa importante fase. In questo articolo, troverai le informazioni chiare e aggiornate sulle modalità di svolgimento e le cose da sapere per affrontare al meglio la prova.

Prova orale (e pratica per alcune classi di concorso) del bando docenti PNRR3: ci siamo. Pubblicato il voto minimo, costituite le commissioni ed estratta la lettera, si può partire. Rotta: le assunzioni dell'estate 2026 e il completamento del target PNRR con 70.000 docenti da nuovo reclutamento.

Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo [AGGIORNATO] - Gli USR cominciano a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale per il concorso PNRR3 per la scuola secondaria bandito con DDG. orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3, voto minimo può attendere. Quesiti contestati rallentano la procedura: la conferma - Concorso docenti PNRR3: la prova scritta per la scuola secondaria è stata svolta tra il 1° e il 5 dicembre 2025. orizzontescuola.it

Concorso Docenti PNRR3: Pubblicati i Punteggi Minimi di Accesso alla Prova Orale (USR Molise)

Concorso docenti PNRR3, alcune classi di concorso annullate in alcune regioni. Ecco perché. https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-pnrr3-alcune-classi-di-concorso-annullate-in-alcune-regioni-ecco-perche/ facebook

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2939/2025: gli USR stanno pubblicando il voto minimo di accesso alla prova orale (e pratica per le classi di concorso che la prevedono). A superare la prova il triplo dei candidati rispetto I posti a bando per ci… x.com

