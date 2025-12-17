Concorso docenti PNRR3 | ecco dove si svolge prova orale Voto minimo in corso di pubblicazione LO SPECIALE

Scopri dove si svolge la prova orale del concorso docenti PNRR3, ancora in fase di pubblicazione il voto minimo. Migliaia di aspiranti insegnanti stanno affrontando le prove scritte per vari ordini di scuola, dall'infanzia alla secondaria. Restate aggiornati con il nostro speciale per tutte le ultime novità e dettagli.

In questi giorni migliaia di aspiranti insegnanti stanno svolgendo le prove scritte del concorso docenti PNRR3 per la scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di I e II grado. A seguire, i candidati che avranno raggiunto i requisiti minimi per il suo superamento, accederanno automaticamente alla prova orale (ed eventuale prova pratica per la alcune classi di concorso), la quale prevede a sua volta specifiche procedure da attenzionare, a partire dall’estrazione della lettera da cui avranno inizio le prove, convocazioni di giorni e orari stabiliti, modalità di svolgimento e visualizzazione del punteggio raggiunto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

