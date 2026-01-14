Concorso docenti PNRR3 quando cominciano le prove orali? Data estrazione lettera dà una prima indicazione AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2938/2025 e n. 2939/2025, si avvicina alla fase delle prove orali. Con questa guida, forniamo le prime indicazioni sulle date di inizio, a partire dall'estrazione della lettera, che rappresenta un primo passo importante per i candidati coinvolti. Restate aggiornati per conoscere le tempistiche ufficiali e le modalità di svolgimento delle prove.

