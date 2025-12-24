Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. L'articolo Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazione lettera AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazione lettera [AGGIORNATO]

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazione lettera [AGGIORNATO con Abruzzo]

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Concorso docenti PNRR 3: verso le prove orali, attesa per lettere estratte e soglie di accesso; Concorso docenti PNRR3: al via le prove orali; Reclutamento docenti, presentato ai sindacati il decreto ministeriale che dà attuazione agli elenchi regionali; Graduatorie GPS 2026, elenchi regionali per il ruolo, concorso PNRR3: quali notizie sono attese questa settimana. RISPOSTE AI QUESITI.

Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazione lettera [AGGIORNATO con Emilia Romagna] - 2939/2025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. orizzontescuola.it

Concorso docenti Pnrr 3, prove scritte: gravi comportamenti tenuti da una candidata in Puglia. Mim: “Inaccettabile” - Ci sono problematiche sorte durante l’espletamento delle prove scritte del concorso docenti Pnrr 3: il ministero dell’Istruzione e del Merito è intervenuto con una nota ufficiale a seguito delle denun ... tecnicadellascuola.it

Concorso PNNR3, al via lo scioglimento per le riserve: le scadenze - Di seguito le date e le scadenze da rispettare e come poter accedere all'istanza. catania.liveuniversity.it