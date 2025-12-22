Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. L'articolo Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazione lettera AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazione lettera [AGGIORNATO con Abruzzo]

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazione lettera [AGGIORNATO con Lazio]

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Concorso docenti PNRR 3: il silenzio sugli ammessi all’orale e il giallo dell’USR Friuli VG; Concorso docenti PNRR, è ordinario ma non abilitante. Occorre percorso da 30, 36 o 60 CFU. Pillole di Question Time; Concorso PNNR3, al via lo scioglimento per le riserve: le scadenze; Concorso docenti PNRR 3: verso le prove orali, attesa per lettere estratte e soglie di accesso.

Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazione lettera [AGGIORNATO con Emilia Romagna] - 2939/2025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. orizzontescuola.it

Concorsi docenti PNRR3, prove orali da gennaio 2026? Come funziona per candidati con riserva per abilitazione o sostegno - Concorso docenti PNRR3: si svolgono fino al 5 dicembre le prove scritte per la scuola secondaria, mentre infanzia e primaria ha già concluso lo scorso 27 novembre. orizzontescuola.it

Concorso docenti Pnrr 3, prove scritte: gravi comportamenti tenuti da una candidata in Puglia. Mim: “Inaccettabile” - Ci sono problematiche sorte durante l’espletamento delle prove scritte del concorso docenti Pnrr 3: il ministero dell’Istruzione e del Merito è intervenuto con una nota ufficiale a seguito delle denun ... tecnicadellascuola.it

concorso docenti di sostegno Trentino è arrivato il momento di rifarsi con gli interessi - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRr3 bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria posto comune e posto sostegno: gli USR stanno pubblicando il voto minimo di accesso alla prova orale. I candidati ci chiedono se il voto, così determinato, potrebbe ancora camb x.com