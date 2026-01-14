Con lo stop al reddito di cittadinanza crescono le pensioni di invalidità | il caso Viterbo

Con l'abolizione del reddito di cittadinanza, si osserva un aumento delle pensioni di invalidità, come evidenziato dall'ufficio studi della Cgia. Questa dinamica solleva interrogativi sulle modalità di assistenza e le conseguenze sociali di tali cambiamenti. Un'analisi approfondita è necessaria per comprendere meglio le implicazioni di questa tendenza nel contesto italiano.

Il reddito di cittadinanza si è trasformato in pensioni di invalidità? Questa è la domanda che si pone l'ufficio studi della Cgia. Tra il 2020 e il 2024, anno dello stop al reddito di cittadinanza, le pensioni civili sono infatti aumentate del 7,4%, con una buona parte (pari al +6,2%) salita tra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

