Con lo stop al reddito di cittadinanza crescono le pensioni di invalidità | il caso Viterbo

Con l'abolizione del reddito di cittadinanza, si osserva un aumento delle pensioni di invalidità, come evidenziato dall'ufficio studi della Cgia. Questa dinamica solleva interrogativi sulle modalità di assistenza e le conseguenze sociali di tali cambiamenti. Un'analisi approfondita è necessaria per comprendere meglio le implicazioni di questa tendenza nel contesto italiano.

Il reddito di cittadinanza si è trasformato in pensioni di invalidità? Questa è la domanda che si pone l'ufficio studi della Cgia. Tra il 2020 e il 2024, anno dello stop al reddito di cittadinanza, le pensioni civili sono infatti aumentate del 7,4%, con una buona parte (pari al +6,2%) salita tra.

Cgia, 'dubbi su stop reddito e aumento pensioni invalidità' - le due misure rispondono a finalità distinte: il reddito di cittadinanza era stato concepito come strumento di contrasto alla povertà e di inclusione lavorativa, mentre le pensioni di inval ... ansa.it

CGIA: con stop al reddito di cittadinanza, sono aumentate le pensioni di invalidità civile? - Al 31 dicembre 2024 il numero delle pensioni di invalidità erogate in Italia ammontava a 4. giornaledellepmi.it

