Pensioni di invalidità in aumento dopo lo stop al Reddito di cittadinanza
Al 31 dicembre 2024, in Italia, le pensioni di invalidità hanno raggiunto quota 4.313.351, con un incremento di oltre 82.000 unità rispetto al precedente periodo. Questo dato riflette un trend in crescita, che evidenzia l'evoluzione del sistema di tutela e assistenza per le persone con disabilità. Analizzare le cause e le implicazioni di questo aumento permette di comprendere meglio il contesto sociale e le politiche adottate nel nostro paese.
Al 31 dicembre 2024 le pensioni di invalidità in Italia hanno raggiunto quota 4.313.351. Si tratta di un aumento di oltre 82.000 unità rispetto al 2020. Dietro questo dato si nasconde il calo delle prestazioni previdenziali e la crescita di quelle civili, che oggi rappresentano quasi l’80% del totale. Pensioni di invalidità, la mappa italiana: Calabria e Puglia al top. Secondo l’ Ufficio studi della Cgia di Mestre, tra il 2020 e il 2024 le pensioni di invalidità previdenziali sono diminuite del 14,5%, mentre quelle civili sono aumentate del 7,4%, con un’accelerazione evidente nel biennio 2022–2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
