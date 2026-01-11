Il report annuale di Cgia Più pensioni di invalidità senza reddito di cittadinanza

Il report annuale della CGIA analizza le pensioni di invalidità civile in Italia, evidenziando un incremento di beneficiari non correlati al reddito di cittadinanza. Sebbene Ferrara si posizioni ancora sotto la media nazionale, il fenomeno solleva questioni sulle dinamiche sociali e sulla tutela dei soggetti vulnerabili nell’Emilia-Romagna e nel contesto più ampio del Paese.

di Federico Di Bisceglie FERRARA La nostra provincia resta sotto la media nazionale, ma il tema delle pensioni di invalidità civile attraversa anche il territorio estense e interroga le dinamiche sociali dell’ Emilia-Romagna. I dati più recenti dell’Ufficio studi Cgia, aggiornati al 31 dicembre 2024, raccontano un’Italia che ha superato quota 4,3 milioni di prestazioni di invalidità complessive, con una crescita trainata quasi esclusivamente dalle misure di natura civile. Dal 2020 al 2024 queste ultime sono aumentate del 7,4 per cento, mentre le pensioni di invalidità previdenziale sono diminuite del 14,5 per cento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

