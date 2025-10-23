Nuovo presidio in piazza per Gaza Potere al Popolo | Blocchiamo tutto

Ravennatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà un nuovo presidio per Gaza a Ravenna. L'appuntamento è fissato per martedì 28 ottobre, alle 18, in piazza del Popolo. Tra i promotori dell'iniziativa c'è Potere al Popolo: "È sempre più evidente la ragione della complicità del governo Meloni con Israele: Tel Aviv agisce per conto dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

