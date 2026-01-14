La piazza rossa pro Maduro non dice una parola su Khamenei

La Piazza Rossa a Mosca non ha commentato la situazione di Khamenei, pur chiedendo la liberazione di Maduro e della sua famiglia. La manifestazione ha espresso il sostegno alla rivoluzione bolivariana, pur dichiarandosi contro l'imperialismo statunitense, europeo e sionista. Un evento che riflette le diverse dinamiche politiche e alleanze internazionali, senza lasciar trasparire posizioni ufficiali sul leader iraniano.

In un colpo solo chiedono la liberazione di Maduro e della moglie e sostengono la "rivoluzione bolivariana", si dichiarano contro l'imperialismo degli Stati Uniti, l'Unione Europea e il sionismo. È il suco del comunicato con cui diverse sigle tra cui Rete dei comunisti, Potere al Popolo, Unione sindacale di Base, un circolo Arci, invitano ad una mobilitazione regionale indetta davanti alla base Usa di Camp Darby, in provincia di Pisa. L'appuntamento è fissato per sabato 17 gennaio alle ore 14. Agli organizzatori sembra interessare assai poco dei giovani iraniani che muoiono da giorni sotto i colpi degli sgherri degli ayatollah (neanche un accenno nei loro confronti) né tantomeno del popolo ucraino, invaso dalla Russia, e a ben vedere neanche della popolazione venezuelana costretta a mandar giù una dittatura corrotta e sanguinaria.

La metamorfosi della sinistra. Ecco chi scenderà in piazza a Roma per Maduro - I soliti noti della sinistra radicale, insieme ai collettivi, ai centri sociali, alle associazioni pro Pal con l'immancabile sostegno di Anpi e Cgil si preparano a scendere in piazza a sostegno di Nic ...

