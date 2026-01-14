Comune Macerata i redditi dei consiglieri Garbati Carbonari e Perticarari i più ricchi

A Macerata sono stati pubblicati i redditi dei consiglieri comunali, seguendo le norme di trasparenza introdotte nel 2013. Tra i più ricchi risultano Garbati, Carbonari e Perticarari. Questa pubblicazione fa parte dell’impegno dell’amministrazione a garantire chiarezza e correttezza nella gestione pubblica, rendendo accessibili le informazioni economiche dei rappresentanti locali.

Macerata, 14 gennaio 2026 – Dopo il sindaco e gli assessori, ecco i redditi dei consiglieri. La casa comunale dal 2013 è diventata di vetro: fabbricati, auto e 730 devono essere resi noti in nome dell’«amministrazione trasparente». E sul sito del Comune di Macerata sono state pubblicate tutte le dichiarazioni (i redditi sono riferiti al 2024). A guidare la classifica è anche quest’anno la dottoressa Elisabetta Garbati di Macerata Rinnova (minoranza), vice primario di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale di Civitanova, con un reddito complessivo di 185.008 euro (l’anno scorso aveva dichiarato 151. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comune Macerata, i redditi dei consiglieri. Garbati, Carbonari e Perticarari i più ricchi Leggi anche: Online i redditi dei parlamentari: ecco chi sono i più ricchi Leggi anche: Redditi dei parlamentari: tra i più ricchi Bongiorno e Tremonti, Tajani dichiara 30mila euro in più dell’anno prima Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. I paperoni della giunta comunale di Macerata: la classifica dei redditi; I paperoni della giunta comunale di Macerata | la classifica dei redditi. I paperoni della giunta comunale di Macerata: la classifica dei redditi - Parcaroli torna primo, seguono Marchiori e Iommi: il sindaco dichiara 144mila euro, il responsabile dei lavori pubblici (117mila). msn.com

