Redditi dei parlamentari | tra i più ricchi Bongiorno e Tremonti Tajani dichiara 30mila euro in più dell’anno prima

Portafogli immutati. Almeno all’opposizione. I redditi dei politici nel 2024 rimangono pressappoco gli stessi del 2023, perlomeno per Elly Schlein, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda. Discorso diverso per Giorgia Meloni che, esaurito il boom legato ai diritti d’autore, ha visto i guadagni ridimensionarsi. Al contrario della premier, risulta in crescita il reddito complessivo di uno dei due vice, Antonio Tajani, che rispetto allo scorso anno dichiara oltre 30mila euro in più. I parlamentari stanno pubblicando, come previsto dalle norme sulla trasparenza che si applicano a chi ha incarichi pubblici, la dichiarazione 2025 relativa ai redditi percepiti nel 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Redditi dei parlamentari: tra i più ricchi Bongiorno e Tremonti, Tajani dichiara 30mila euro in più dell’anno prima

