Online i redditi dei parlamentari | ecco chi sono i più ricchi

Tempo di lettura: 3 minuti Tra i più alti in classifica c’è sempre lei, l’avvocata e presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno, che supera i 3 milioni di euro. Seguita, a una prima ricerca tra chi già ha aggiornato la sua documentazione patrimoniale, da Giulio Tremonti che supera di poco i 2 milioni di euro. E spulciando tra i redditi dei parlamentari, che vengono pubblicati sui siti di Camera e Senato via via che i singoli forniscono i dati, emerge un reddito più che dimezzato per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nelle variazioni annota l’acquisto “definitivo” di un’abitazione “come prima casa”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Online i redditi dei parlamentari: ecco chi sono i più ricchi

