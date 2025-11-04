Online i redditi dei parlamentari | ecco chi sono i più ricchi

Anteprima24.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Tra i più alti in classifica c’è sempre lei, l’avvocata e presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno, che supera i 3 milioni di euro. Seguita, a una prima ricerca tra chi già ha aggiornato la sua documentazione patrimoniale, da Giulio Tremonti che supera di poco i 2 milioni di euro. E spulciando tra i redditi dei parlamentari, che vengono pubblicati sui siti di Camera e Senato via via che i singoli forniscono i dati, emerge un reddito più che dimezzato per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nelle variazioni annota l’acquisto “definitivo” di un’abitazione “come prima casa”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

online i redditi dei parlamentari ecco chi sono i pi249 ricchi

© Anteprima24.it - Online i redditi dei parlamentari: ecco chi sono i più ricchi

Argomenti simili trattati di recente

online redditi parlamentari sonoLa dichiarazione dei redditi di Giorgia Meloni del 2025: guadagnati “solo” 180mila euro. Il Pdf - Il reddito complessivo della premier è calato moltissimo rispetto all’anno precedente quando aveva dichiarato oltre 450mila euro ... Lo riporta msn.com

Quanto guadagna Giorgia Meloni e quante tasse paga: la dichiarazione dei redditi della premier nel 2025 - Lo scorso anno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha guadagnato circa 180mila euro di entrate, stando alla sua dichiarazione dei redditi ... fanpage.it scrive

online redditi parlamentari sonoMeloni, online la dichiarazione 2025: i redditi scendono a 181mila euro - Rispetto all'anno scorso, variazione patrimoniale per «l'acquisto definitivo della nuova abitazione come prima casa» ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Online Redditi Parlamentari Sono