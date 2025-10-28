Atalanta-Milan Allegri su Ricci | Sta facendo bene ma deve migliorare…

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa pre Atalanta-Milan: le sue parole su Ricci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan allegri su ricci sta facendo bene ma deve migliorare8230

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Allegri su Ricci: “Sta facendo bene, ma deve migliorare…”

Approfondisci con queste news

atalanta milan allegri ricciProbabili formazioni Atalanta-Milan: Kossounou titolare, la scelta su Lookman e Ricci - In vista della 9^ giornata di Serie A si aspetta con entusiasmo il big match che vedrà affrontarsi ... Lo riporta fantamaster.it

atalanta milan allegri ricciMilan. Loftus-Cheek torna a disposizione di Allegri ma contro l'Atalanta tocca ancora a Ricci - Cheek per l'Atalanta ma contro l'Atalanta la scelta di formazione sarà un'altra: le ultime ... Segnala msn.com

atalanta milan allegri ricciAtalanta-Milan, Allegri: “Scontro diretto per il quarto posto, la stagione si decide tra…” - Vigilia dell'anticipo del turno infrasettimanale di campionato con Atalanta e Milan le prime a scendere in campo: così Massimiliano Allegri. Come scrive europacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Milan Allegri Ricci