Commercialisti | Lega rassicurazioni su piattaforma informatica elezioni Ordine

La Lega ha depositato un'interrogazione in commissione Giustizia e Finanze per chiedere chiarimenti ai ministri competenti sulla trasparenza e correttezza della piattaforma informatica utilizzata per le elezioni degli Ordini dei commercialisti. La richiesta mira a garantire l'integrità delle procedure e la neutralità del sistema, rassicurando professionisti e cittadini sulla regolarità delle consultazioni elettorali.

"Ho depositato in commissione Giustizia, una interrogazione a firma mia e dei componenti del gruppo della Lega in commissione Finanze, Laura Cavandoli, Stefano Candiani e Alberto Gusmeroli, indirizzata sia al ministro della Giustizia che al Ministro dell'Economia e delle Finanze per sapere quali misure intendono assumere per verificare la correttezza, la trasparenza e la neutralità delle procedure di affidamento della piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento delle elezioni degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili". Lo dichiara Giulio Centemero, deputato e capogruppo della Lega in commissione Finanze.

LEGA * CAMERA: «COMMERCIALISTI: LEGA “RASSICURAZIONI SU PIATTAFORMA INFORMATICA PER ELEZIONI ORDINE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI”» - Commercialisti: Lega “Rassicurazioni su piattaforma informatica per elezioni Ordine Commercialisti ed Esperti contabili” Roma, 14 gen. agenziagiornalisticaopinione.it

