Ordine dei Commercialisti compie 80 anni

L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta ha recentemente festeggiato il suo ottantesimo anniversario. La cerimonia, svoltasi presso l’Auditorium della Provincia di Caserta, ha rappresentato un momento di riflessione sulla storia e sul ruolo professionale di questa istituzione. Un'occasione per riconoscere l'importanza del percorso fatto finora e per guardare al futuro con rinnovato impegno.

