Commercialisti | Lega rassicurazioni su piattaforma informatica elezioni Ordine

La Lega ha depositato un’interrogazione in commissione Giustizia e Finanze per chiedere chiarimenti sulle procedure di affidamento della piattaforma informatica utilizzata nelle elezioni degli Ordini dei commercialisti. L’obiettivo è garantire trasparenza, correttezza e neutralità nel processo elettorale, coinvolgendo il ministro della Giustizia e quello dell’Economia. La richiesta mira a rassicurare professionisti e cittadini sulla regolarità delle procedure.

"Ho depositato in commissione Giustizia, una interrogazione a firma mia e dei componenti del gruppo della Lega in commissione Finanze, Laura Cavandoli, Stefano Candiani e Alberto Gusmeroli, indirizzata sia al ministro della Giustizia che al Ministro dell'Economia e delle Finanze per sapere quali misure intendono assumere per verificare la correttezza, la trasparenza e la neutralità delle procedure di affidamento della piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento delle elezioni degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili". Lo dichiara Giulio Centemero, deputato e capogruppo della Lega in commissione Finanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Commercialisti: Lega, rassicurazioni su piattaforma informatica elezioni Ordine Leggi anche: Ordine dei Commercialisti compie 80 anni Leggi anche: Polymarket, la piattaforma blockchain dove si scommette su guerre ed elezioni: tra soffiate e mappe falsificate per influenzare i mercati Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Commercialisti: Lega, rassicurazioni su piattaforma informatica elezioni Ordine - "Ho depositato in commissione Giustizia, una interrogazione a firma mia e dei componenti del gruppo della Lega in commissione Finanze, Laura ... iltempo.it

LEGA * CAMERA: «COMMERCIALISTI: LEGA “RASSICURAZIONI SU PIATTAFORMA INFORMATICA PER ELEZIONI ORDINE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI”» - Commercialisti: Lega “Rassicurazioni su piattaforma informatica per elezioni Ordine Commercialisti ed Esperti contabili” Roma, 14 gen. agenziagiornalisticaopinione.it

SR 71. . INTERVISTA A MANUEL CESARI Manuel Cesari, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha annunciato la propria candidatura alla Presidenza del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo A seguito facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.