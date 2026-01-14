Come cambia la tattica Si ricomincia dagli esterni Seppellito il vecchio 3-5-2 Sarà una viola double face

La strategia della Fiorentina si evolve, tornando a concentrarsi sugli esterni e abbandonando il tradizionale 3-5-2. La nuova formazione sarà una viola versatile, capace di adattarsi alle circostanze. Questa trasformazione mira a rendere la squadra più dinamica e imprevedibile, allontanandosi dalla rigidità del passato e puntando su una struttura più flessibile e camaleontica.

Quella che sta nascendo pezzo dopo pezzo sarà una Fiorentina camaleontica. Lontana, cioè, anni luce da quella monocorde e triste che, dopo lo scorso mercato estivo, era stata programmata per giocare quasi solo con un modulo, ovvero il 3-5-2. Uno schema obbligato (d’altronde gli esterni offensivi non c’erano) su cui hanno sbattuto la testa tutti gli allenatori che si sono alternati sulla panchina viola, da Pioli a Vanoli passando per Galloppa, a cui erano bastati appena due allenamenti per capire che tatticamente qualcosa non andava. Il tutto prima che l’attuale allenatore decidesse - alla 16ª giornata - di virare su un assetto diverso: il 4-1-4-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

