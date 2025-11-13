Il Forlì è già pronto a ripartire arriva la sfida con Campobasso | Sarà una partita tattica
Dopo lo scivolone di Alessandria il Forlì è già pronto a ripartire e venerdì allo stadio "Morgagni" (ore 20.30 diretta Sky) ospiterà un temibile Campobasso alla ricerca di continuità. Biancorossi al contrario desiderosi di dimostrare che la zona playoff è un obbiettivo alla portata per la truppa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È tutto pronto a Forlì per rivivere la magia dell'opera. - facebook.com Vai su Facebook