Il Forlì è già pronto a ripartire arriva la sfida con Campobasso | Sarà una partita tattica

Forlitoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo scivolone di Alessandria il Forlì è già pronto a ripartire e venerdì allo stadio "Morgagni" (ore 20.30 diretta Sky) ospiterà un temibile Campobasso alla ricerca di continuità. Biancorossi al contrario desiderosi di dimostrare che la zona playoff è un obbiettivo alla portata per la truppa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

