Collaborazione per legalità e cittadini il presidente Cirillo dà il benvenuto al questore Sirna
Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, dà il benvenuto al nuovo questore di Reggio Calabria, Paolo Sirna, augurandogli un proficuo lavoro. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per promuovere legalità e sicurezza sul territorio, nel rispetto delle esigenze dei cittadini. Un passo importante per rafforzare il rapporto tra le forze dell’ordine e le istituzioni locali, finalizzato a tutelare la comunità e promuovere la legalità.
Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, rivolge un saluto di benvenuto e gli auguri di buon lavoro al neo questore di Reggio Calabria, Paolo Sirna, che assume l’incarico dopo l’esperienza maturata alla guida della questura di Torino.Il questore Sirna conosce già. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
