Oltre 41mila passaporti e 1.133 manifestazioni il questore | Merito di agenti preparati e della collaborazione dei cittadini

“I numeri sono importanti, ma bisogna saperli leggere nella realtà” premette il questore Andrea Valentino presentando il consuntivo 2025 che raccoglie i dati dell’attività da inizio gennaio a fine novembre. “Sono particolarmente orgoglioso nel leggere quasi 42mila passaporti rilasciati e più di 46mila permessi di soggiorno, per non parlare delle 1.133 eventi e di 322 manifestazioni sportive, come le partite dell’Atalanta, che non hanno visto nessun agente o manifestante feriti in scontri. Non lo dicono le cifre ma è significativo che certi risultati si raggiungono grazie ad agenti formati e preparati che sanno stare sia in ufficio svolgendo pratiche complesse sia uscire a fare servizi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: «Sicurezza urbana all'insegna della collaborazione»: Tarasconi incontra il nuovo questore

Leggi anche: Agricoltura, Fondazione Enpaia, oltre 41mila iscritti e 9mila imprese. Patrimonio oltre i 2,1 miliardi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sequestrata una tonnellata di fuochi d’artificio: erano oltre 41mila - facebook.com facebook