Perché l’avvocato Angelucci ha lasciato la difesa della famiglia nel bosco

«Ci sono state ingerenze esterne. Si è incrinata la fiducia alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente». Questa è la spiegazione ufficiale data dall'avvocato Giovanni Angelucci, che ha lasciato la difesa della famiglia del bosco. Si tratta del quarto legale cambiato da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham negli ultimi sei mesi. Ma quali sono le ingerenze esterne? In realtà quello che dice l'avvocato oggi nell'intervista a Repubblica è diverso. Il legale parla di «divergenze di vedute» all'inizio. Ma poi sbotta: «Hanno respinto tutte le offerte di aiuto ». Forse perché hanno già deciso di tornare in Australia non appena riavranno i bambini.