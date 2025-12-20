Rita Dalla Chiesa rivela perché ha lasciato Forum | tutta la verità assurda dopo anni di silenzio

Rita Dalla Chiesa condivide le ragioni che l’hanno portata a lasciare Forum, dopo oltre due decenni di collaborazione. In questa intervista, ripercorre gli eventi che hanno segnato il suo percorso e spiega le motivazioni dietro la decisione. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero e diretto su un capitolo importante della sua carriera. Rita Dalla Chiesa rivela perché ha lasciato Forum: tutta la verità assurda dopo anni di silenzio.

Rita Dalla Chiesa svela finalmente perché ha lasciato Forum dopo 23 anni. Un errore, una bugia e un addio che l’ha segnata. Ecco la verità, mai raccontata prima. Leggi anche: Rita Dalla Chiesa furiosa con Stefano De Martino e Affari Tuoi: ecco il motivo Storica conduttrice di Forum, Rita Dalla Chiesa ha deciso di rompere il silenzio e svelare la verità sul motivo che l’ha spinta a lasciare il suo programma iconico. Dopo ben 23 anni di carriera televisiva, il suo addio al programma non è stato dettato solo da una scelta professionale, ma da un errore che, come lei stessa racconta, ha avuto conseguenze importanti sulla sua vita. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Rita Dalla Chiesa rivela perché ha lasciato Forum: tutta la verità assurda dopo anni di silenzio Leggi anche: Rita Dalla Chiesa: “Perché lasciai Forum e me ne pento ancora. Frizzi? L’ho perso due volte” Leggi anche: Rita Dalla Chiesa: “Perché lasciai Forum e me ne pento ancora. Frizzi? L’ho perso due volte” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rita Dalla Chiesa | Perché lasciai Forum e me ne pento ancora Frizzi? L’ho perso due volte. A “Storie al bivio” tra gli ospiti Rita Dalla Chiesa, Costantino Vitagliano, Patrizia Rossetti Sono Rita dalla Chiesa, Costantino Vitagliano, Patrizia Rossetti e il fidanzato Marco Antonio Bellucci, Mila Suarez e l'onorevole Sara Kelany, responsabile immigrazione d - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.