Canale 5 si prepara a rilanciare il Grande Fratello Vip affidandosi nuovamente a Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. La rete intende rafforzare il format, puntando su figure note e riconoscibili per il pubblico, in vista di una nuova edizione che mira a confermare il successo del programma. L’attenzione sarà rivolta a un approccio sobrio e professionale, mantenendo alta l’attenzione senza eccessi o sensazionalismi.

Canale 5 crede ancora nel brand “Grande Fratello” e secondo le ultime indiscrezioni la prossima edizione del GF Vip vedrà al timone Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. Una scommessa importante non tanto per Ilary che è di casa a Mediaset e ha condotto l’edizione vip del reality per varie edizioni ma soprattutto per Selvaggia che è stata ad un passo dal GF nip solo che l’offerta è arrivata fuori tempo massimo. Stavolta, complice il polverone sollevato da Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, potrebbe essere la volta buona. A Mediaset, incrociando i vari rumors e le ultimissime dei portali Dagospia e Fanpage, ci sono due “partiti”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CHOC! CANALE 5 PUNTA SU BLASI E LUCARELLI PER RIFONDARE IL GRANDE FRATELLO

Leggi anche: CHOC! GRANDE FRATELLO RADDOPPIA: CANALE 5 PREMIA IL REALITY DI SIMONA VENTURA

Leggi anche: CHOC! GRANDE FRATELLO RADDOPPIA: CANALE 5 PREMIA IL REALITY DI SIMONA VENTURA

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Amici 25, anticipazioni: doppio addio e scelta choc di Plasma. Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli finisce male; Garlasco in Tv, ipotesi revenge porn come movente. De Rensis: Chiara era scomoda negli ultimi tempi; Garlasco in TV, nuova pista emersa in diretta a Mattino Cinque: Ecco la strada che avrebbe potuto fare l'assassino; Garlasco in TV, la rivelazione del genetista Fabbri: I capelli nella mano destra di Chiara? Sono della sua linea materna.

Incidente choc per il volto di Canale 5: subito in ospedale. Come sta ora e cosa è successo (VIDEO) facebook