CHOC! GRANDE FRATELLO RADDOPPIA | CANALE 5 PREMIA IL REALITY DI SIMONA VENTURA

Il Grande Fratello, il celebre reality di Simona Ventura, chiude ma sorprende tutti annunciando un raddoppio su Canale 5. La decisione dei vertici Mediaset rappresenta una svolta inattesa nel mondo dei reality, lasciando gli appassionati di stucco e aprendo nuovi scenari per il futuro del programma.

Grande Fratello chiude e raddoppia. La mossa a sorpresa dei vertici Mediaset coglie di stupore gli affezionati del padre dei reality con questa ultim’ora. Il reality che quest’anno è tornato alle origini su espressa richiesta di Pier Silvio Berlusconi – ha ammesso l’errore in conferenza stampa alla luce dei dati di ascolto – si sdoppia e aggiunge una puntata in più. Lunedì 15 dicembre non andrà più in onda la finale ma la seconda semifinale mentre la finalissima del Grande Fratello slitta a giovedì 18 dicembre, come sempre in prima serata su Canale 5 con Simona Ventura. Lunedì scorso la semifinale del GF ha conquistato appena 1. Bubinoblog

Mediaset raddoppia La forza di una donna e cancella daytime Grande Fratello/ Decisione choc nel palinsesto - Mediaset raddoppia La forza di una donna e ridimensiona il GF: la soap ottiene due episodi al giorno! ilsussidiario.net