CHOC! GRANDE FRATELLO RADDOPPIA | CANALE 5 PREMIA IL REALITY DI SIMONA VENTURA

Il Grande Fratello, storico reality di Canale 5, chiude ma sorprendentemente raddoppia, con una mossa inaspettata dei vertici Mediaset. La decisione di premiare il format di Simona Ventura rappresenta una novità che ha lasciato senza parole gli appassionati, pronti a scoprire cosa riserva questa nuova avventura televisiva.

Grande Fratello chiude e raddoppia. La mossa a sorpresa dei vertici Mediaset coglie di stupore gli affezionati del padre dei reality con questa ultim’ora. Il reality che quest’anno è tornato alle origini su espressa richiesta di Pier Silvio Berlusconi – ha ammesso l’errore in conferenza stampa alla luce dei dati di ascolto – si sdoppia e aggiunge una puntata in più. Lunedì 15 dicembre non andrà più in onda la finale ma la seconda semifinale mentre la finalissima del Grande Fratello slitta a giovedì 18 dicembre, come sempre in prima serata su Canale 5 con Simona Ventura. Lunedì scorso la semifinale del GF ha conquistato appena 1. Bubinoblog

Mediaset raddoppia La forza di una donna e cancella daytime Grande Fratello/ Decisione choc nel palinsesto

Grande Fratello, frasi choc di Simone De Bianchi: il web chiede la squalifica - Tra gli attuali concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, che si sta avviando alla sua conclusione, c’è anche Simone De Bianchi, che sta prendendo parte al reality insieme alla madre ... isaechia.it

