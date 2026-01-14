CHOC! CANALE 5 PUNTA SU BLASI E LUCARELLI PER RIFONDARE IL GRANDE FRATELLO

Canale 5 si prepara a rinnovare il Grande Fratello Vip, puntando su una coppia di conduttrici di esperienza come Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. La scelta mira a mantenere l’interesse del pubblico e a rafforzare il format, confermando l’importanza del reality nel palinsesto della rete. La nuova stagione promette di offrire un approccio rinnovato, mantenendo al centro l’intrattenimento e il confronto tra i protagonisti.

Canale 5 crede ancora nel brand “Grande Fratello” e secondo le ultime indiscrezioni la prossima edizione del GF Vip vedrà al timone Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. Una scommessa importante non tanto per Ilary che è di casa a Mediaset e ha condotto l’edizione vip del reality per varie edizioni ma soprattutto per Selvaggia che è stata ad un passo dal GF nip solo che l’offerta è arrivata fuori tempo massimo. Stavolta, complice il polverone sollevato da Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, potrebbe essere la volta buona. A Mediaset, incrociando i vari rumors e le ultimissime dei portali Dagospia e Fanpage, ci sono due “partiti”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

