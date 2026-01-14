Choc a Palermo bimba si sente male a scuola per il freddo | termosifoni rotti da 13 anni
A Palermo, una scuola per l'infanzia ha segnalato il malessere di una bambina di 4 anni causato dal freddo. La dirigente scolastica ha denunciato che i termosifoni sono rotti da 13 anni, evidenziando una situazione di evidente disagio e criticità nelle condizioni dell'edificio scolastico.
Una storia incredibile quella avvenuta in una scuola per l'infanzia di Palermo. Una bambina di soli 4 anni si è sentita male a causa del freddo, e il dirigente scolastico ha deciso di dare l'allarme, denunciando una situazione a dir poco insostenibile. Il caso ha provocato la dura reazione dei sindacati. Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato martedì scorso in un'aula dell'Istituto comprensivo statale Luigi Capuana. I bambini stavano facendo attività in classe quando la piccola ha accusato un malore. Soffrendo molto il freddo, ha cominciato a tremare violentemente e ha assunto un colorito violaceo che ha fatto subito pensare a un rischio di ipotermia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
