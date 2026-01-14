Emergenza freddo nelle scuole | alunni in classe a 6 gradi tra Palermo e Siracusa Una bambina di 4 anni si sente male

Da feedpress.me 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse scuole di Palermo e Siracusa, le temperature interne sono scese fino a 6°C, causando preoccupazione tra studenti e personale. Recentemente, una bambina di 4 anni si è sentita male a causa delle condizioni climatiche nelle aule. La situazione ha portato le autorità scolastiche a segnalare la necessità di interventi per garantire ambienti più sicuri e confortevoli per studenti e insegnanti.

Emergenza freddo nelle scuole di Palermo e provincia. Una bambina di 4 anni, del plesso Nicolò Turrisi, dell’Istituto comprensivo statale Luigi Capuana, ieri si è sentita male e il dirigente scolastico ha lanciato l'allarme. Bambina di 4 anni si sente male a scuola per il freddo Il caso è stato sollevato dalla Flc Cgil Palermo e dalla Fillea Cgil Palermo, che chiedono interventi immediati e trasparenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

emergenza freddo nelle scuole alunni in classe a 6 gradi tra palermo e siracusa una bambina di 4 anni si sente male

© Feedpress.me - Emergenza freddo nelle scuole: alunni in classe a 6 gradi tra Palermo e Siracusa. Una bambina di 4 anni si sente male

Leggi anche: Freddo nelle aule, scuole chiuse in un comune del Vercellese per un guasto alla caldaia: in classe c’erano 12 gradi

Leggi anche: Il problema freddo nelle scuole italiane tra riscaldamenti, finestre rotte e muffe: “Non si arriva ai 10 gradi”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scuole al gelo: al rientro dalle vacanze si riaccende l’emergenza ‘freddo’; Riscaldamento a scuola, la Provincia: «Emergenza rientrata, studenti in classe»; Scuole al gelo: 8 studenti su 10 hanno sofferto il freddo al rientro dalle vacanze; L'80% degli studenti ha patito il freddo al rientro dalle vacanze: impianti spenti o malfunzionanti nelle scuole italiane. Indagine Skuola.net su 1.200 giovani.

emergenza freddo scuole alunniEmergenza freddo nelle scuole: alunni in classe a 6 gradi tra Palermo e Siracusa. Una bambina di 4 anni si sente male - Una bambina di 4 anni, del plesso Nicolò Turrisi, dell’Istituto comprensivo statale Luigi Capuana, ... gazzettadelsud.it

emergenza freddo scuole alunniEmergenza freddo nelle scuole di Palermo, malore per un'alunna - Allarme freddo nelle aule di Palermo e provincia: Flc Cgil e Fillea Cgil chiedono interventi urgenti, trasparenza sullo stato degli edifici e una mappatura completa dopo episodi di malori e proteste ... lasicilia.it

emergenza freddo scuole alunniAncora emergenza freddo a scuola Disagi al Cairoli e al Copernico - Temperature giù, sciopero allo scientifico del Ticinello. laprovinciapavese.gelocal.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.