Palermo la scuola è senza riscaldamento | un’alunna si sente male

A Palermo e provincia, alcune scuole sono senza riscaldamento, creando condizioni di disagio per studenti e personale. La situazione, denunciata da Flc Cgil Palermo e Fillea Cgil Palermo, evidenzia l’urgenza di interventi tempestivi e di una maggiore trasparenza sullo stato dell’edilizia scolastica locale. È importante garantire ambienti sicuri e adeguati per favorire un corretto svolgimento delle attività educative.

Palermo e Napoli insieme, laboratorio per nuovo Mazzogiorno - Palermo come Napoli, laboratorio nazionale di un centro di innovazione sociale ed educativa, sul modello di successo dei quartieri Spagnoli. ansa.it

"Un genitore per alunno alla recita": vi raccontiamo che è successo in una scuola di Palermo. facebook

