Palermo la scuola è senza riscaldamento | un’alunna si sente male
A Palermo e provincia, alcune scuole sono senza riscaldamento, creando condizioni di disagio per studenti e personale. La situazione, denunciata da Flc Cgil Palermo e Fillea Cgil Palermo, evidenzia l’urgenza di interventi tempestivi e di una maggiore trasparenza sullo stato dell’edilizia scolastica locale. È importante garantire ambienti sicuri e adeguati per favorire un corretto svolgimento delle attività educative.
(Adnkronos) – Scuole al freddo a Palermo e provincia. A denunciarlo sono Flc Cgil Palermo e Fillea Cgil Palermo che chiedono interventi immediati e trasparenza sullo stato dell’edilizia scolastica. Ieri un nuovo caso all’Istituto Capuana dove un'alunna del plesso Turrisi si è sentita male per le basse temperature presenti nelle aule dovute all’assenza di riscaldamento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
