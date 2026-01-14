Chiesa-Juve ora si chiude davvero | Comolli ha trovato i soldi

Comolli ha finalmente individuato le risorse necessarie per finalizzare l'affare Chiesa. L’amministratore delegato della Juventus ha ora le condizioni finanziarie per chiudere l’accordo con il Liverpool, portando a termine una trattativa che si attendeva da tempo. La conclusione dell’operazione rappresenta un passo importante per il mercato estivo dei bianconeri, che si preparano a rafforzare la squadra con un innesto di qualità.

Ora Comolli può davvero chiudere l’affare Chiesa: l’amministratore delegato della Juventus ha trovato i soldi che servono per convincere il Liverpool. L’episodio che ha visto protagonista Federico Chiesa in FA Cup è un ulteriore segnale del rapporto tutt’altro che buono con il tecnico del Liverpool, Arne Slot. I Reds hanno sconfitto nettamente il Barnsley ad . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Chiesa Juve, i bianconeri insistono per l’esterno: la possibile strategia di Comolli per strappare il sì al Liverpool

Leggi anche: Arrivano i soldi della Regione. L’impianto di compostaggio ora si può davvero realizzare

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Perché la Juventus vuole riprendersi Federico Chiesa?; Caccia all'usato sicuro: ma Chiesa davvero è quello che serve alla Juve?; Chiesa può davvero tornare in Italia? Con la Juventus un contatto concreto; La Juventus accelera per il ritorno di Chiesa: offerta al Liverpool pronta. Le ultimissime.

Ritorno Chiesa alla Juve: ‘assist’ di Slot e svolta sull’ingaggio - Chiesa: le ultime di calciomercato sul ritorno alla Juve del classe '97 figlio d'arte. calciomercato.it

Federico Chiesa vuole soltanto la Juventus: per il ritorno in bianconero è pronto a ridursi l'ingaggio. Tutti i dettagli sulla trattativa - Federico Chiesa vuole soltanto la Juventus: per il ritorno in bianconero è pronto a ridursi l'ingaggio. eurosport.it