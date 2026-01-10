Chiesa Juve i bianconeri insistono per l’esterno | la possibile strategia di Comolli per strappare il sì al Liverpool

Da juventusnews24.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus mantiene vivo l’interesse per l’esterno del Liverpool, Chiesa, considerandolo una priorità nel mercato in corso. La strategia di Comolli potrebbe essere mirata a convincere il club inglese a cedere il giocatore, valutando le opzioni più opportune per rafforzare la rosa. La trattativa resta in evoluzione, con i bianconeri pronti a monitorare ogni passo per definire un possibile accordo.

Chiesa Juve, il nome dell’esterno continua ad essere in pole position per i bianconeri. Ma bisogna convincere il Liverpool al prestito. La strategia. Il calciomercato invernale entra nel vivo e, come spesso accade, i riflettori sono puntati sulla Continassa. La Juventus è sempre molto attiva sul mercato e sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Sebbene la priorità sembri essere un innesto in mediana, la dirigenza si sta muovendo su più fronti: i bianconeri oltre al centrocampista centrale con compiti di regia stanno pensando anche ad un esterno d’attacco che possa garantire imprevedibilità e strappi sulla fascia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chiesa juve i bianconeri insistono per l8217esterno la possibile strategia di comolli per strappare il s236 al liverpool

© Juventusnews24.com - Chiesa Juve, i bianconeri insistono per l’esterno: la possibile strategia di Comolli per strappare il sì al Liverpool

Leggi anche: Chiesa Juve, i bianconeri insistono per l’ala del Liverpool: nuova proposta in arrivo. Ecco cosa vogliono i Reds

Leggi anche: Chiesa Juve, i bianconeri in pressing sul Liverpool per l’esterno: cosa manca per arrivare all’accordo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Juve, senti Ferrara: Blinda Spalletti e punta sugli italiani. Tonali ideale, sì al Chiesa-bis; Chiesa Juve, i bianconeri insistono per l'ala del Liverpool: nuova proposta in arrivo. Ecco cosa vogliono i Reds; La Juve in pressing, Chiesa ha chiamato tutti. Ma i tifosi inglesi si oppongono; Chiesa Juve i bianconeri insistono per l’ala del Liverpool | nuova proposta in arrivo Ecco cosa vogliono i Reds.

chiesa juve bianconeri insistonoBalzarini: “Chiesa vuole assolutamente tornare alla Juventus, le diplomazie sono al lavoro” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato della voglia di Federico Chiesa di tornare alla Juventus. tuttojuve.com

chiesa juve bianconeri insistonoRomano: “Chiesa obiettivo principe del mercato della Juventus. I bianconeri continuano a parlare con il Liverpool e con gli agenti del giocatore. Prossima settimana…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Liverpool per Federico Chiesa: "Volevo aggiungere anche qualcosa su Federico Chiesa. tuttojuve.com

chiesa juve bianconeri insistonoLa Juve in pressing, Chiesa ha chiamato tutti. Ma i tifosi inglesi si oppongono - #Juventus – Dopo i 5 minuti finali del match con il Fulham, Federico #Chiesa è rimasto per tutti i 90’ in panchina nel big match tra il #Liverpool e la capolista #Arsenal. calciomercato.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.