Chiesa Juve i bianconeri insistono per l’esterno | la possibile strategia di Comolli per strappare il sì al Liverpool

La Juventus mantiene vivo l’interesse per l’esterno del Liverpool, Chiesa, considerandolo una priorità nel mercato in corso. La strategia di Comolli potrebbe essere mirata a convincere il club inglese a cedere il giocatore, valutando le opzioni più opportune per rafforzare la rosa. La trattativa resta in evoluzione, con i bianconeri pronti a monitorare ogni passo per definire un possibile accordo.

Chiesa Juve, il nome dell'esterno continua ad essere in pole position per i bianconeri. Ma bisogna convincere il Liverpool al prestito. La strategia. Il calciomercato invernale entra nel vivo e, come spesso accade, i riflettori sono puntati sulla Continassa. La Juventus è sempre molto attiva sul mercato e sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Sebbene la priorità sembri essere un innesto in mediana, la dirigenza si sta muovendo su più fronti: i bianconeri oltre al centrocampista centrale con compiti di regia stanno pensando anche ad un esterno d'attacco che possa garantire imprevedibilità e strappi sulla fascia.

Romano: “Chiesa obiettivo principe del mercato della Juventus. I bianconeri continuano a parlare con il Liverpool e con gli agenti del giocatore. Prossima settimana…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Liverpool per Federico Chiesa: "Volevo aggiungere anche qualcosa su Federico Chiesa. tuttojuve.com

La Juve in pressing, Chiesa ha chiamato tutti. Ma i tifosi inglesi si oppongono - #Juventus – Dopo i 5 minuti finali del match con il Fulham, Federico #Chiesa è rimasto per tutti i 90’ in panchina nel big match tra il #Liverpool e la capolista #Arsenal. calciomercato.it

La #Juve insiste con il Liverpool per Chiesa: c’è una chiave per sbloccare l’affare x.com

Mercato Juve: l’alternativa a Chiesa in attacco è Maldini, svolta a destra con Mazraoui del Manchester United. Chi servirebbe di più ai bianconeri secondo voi Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Marco Ottolini hanno deciso di dare la precedenza agli - facebook.com facebook

