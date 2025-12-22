Selvaggia Lucarelli paragona Barbara D'Urso a Chiara Ferragni | Narcisista che non accetta intermediazioni
Selvaggia Lucarelli ha commentato la presenza di Barbara D'Urso a Ballando, paragonandola a Chiara Ferragni. Nella sua newsletter, l'opinionista ha sottolineato come entrambe siano figure che spesso rifiutano le intermediazioni e si mostrano con un atteggiamento narcisistico. Queste considerazioni offrono uno spunto di riflessione sul ruolo delle influencer e delle personalità televisive nel panorama attuale.
Selvaggia Lucarelli analizza la partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando nella sua newsletter, paragonandola a Chiara Ferragni. Poi bacchetta giornalisti e opinion leader: "Col cavolo che sapete fare analisi così". Nessun accenno però alla polemica sulla divulgazione di dettagli riservati del contratto D'Urso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
