Chiara Ferragni assolta | arriva il commento di Selvaggia Lucarelli

Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse di truffa aggravata legate alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' e 'Uova'. La notizia ha suscitato commenti sui social, tra cui quello di Selvaggia Lucarelli, che ha espresso la sua opinione in merito alla vicenda. La vicenda giudiziaria si è conclusa con un esito favorevole per l'influencer, chiudendo un capitolo importante della sua vicenda legale.

La notizia dell'assoluzione di Chiara Ferragni ha fatto rapidamente il giro dei social. Per l'influencer, imputata nel processo con rito abbreviato che la vedeva imputata a Milano per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova.

Arriva la sentenza per il Pandoro Gate. Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata - Arriva la sentenza su Chiara Ferragni e il Pandoro Gate, epilogo di un caso giudiziario e mediatico durato oltre due anni. money.it

Notizia splendida per Chiara Ferragni: è stata assolta! La rinascita dopo anni di dolore - Chiara Ferragni è stata assolta: dopo anni difficili, segnati da accuse pesantissime, la regina delle influencer è libera da ogni accusa. donnapop.it

"Siamo tutti commossi, ringrazio i miei avvocati e i miei follower" Le prime parole di Chiara Ferragni dopo la sentenza facebook

Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa sul Pandorogate x.com

