Chiara Ferragni prosciolta si chiude il Pandoro gate | Incubo finito Perché il giudice ha deciso così | l' aggravante i risarcimenti

Da xml2.corriere.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Ferragni è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata legata a presunti messaggi ingannevoli sui social, chiudendo così il caso noto come

L'influencer era imputata per truffa aggravata inrelazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

chiara ferragni prosciolta si chiude il pandoro gate incubo finito perch233 il giudice ha deciso cos236 l aggravante i risarcimenti

© Xml2.corriere.it - Chiara Ferragni prosciolta, si chiude il Pandoro gate: «Incubo finito». Perché il giudice ha deciso così: l'aggravante, i risarcimenti

Leggi anche: Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa, si chiude il «Pandoro gate»: «Siamo tutti commossi, mi riprendo la mia vita. Finito un incubo»

Leggi anche: Pandoro Gate, Chiara Ferragni prosciolta si emoziona in tribunale: "E' finito un incubo"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita»; Pandoro-gate: dalla denuncia all’assoluzione; Liberato italo-venezuelano. “Ma è fuori meno dell’1 per cento dei prigionieri politici del regime”; Ferragni assolta dall'accusa di truffa sul Pandorogate.

chiara ferragni prosciolta chiudeChiara Ferragni prosciolta: il giudice chiude il “Pandoro-Gate”, nessuna truffa aggravata - Gate”: cade l’aggravante della truffa ai danni dei consumatori e, dopo il ritiro della querela, il reato si estingue. panorama.it

chiara ferragni prosciolta chiudeChiara Ferragni assolta, si chiude il Pandoro Gate - È arrivata la sentenza finale, Chiara Ferragni è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata per il Pandoro Gate. comingsoon.it

chiara ferragni prosciolta chiudePandorogate, Chiara Ferragni prosciolta: cade l’accusa di truffa aggravata - Si chiude ufficialmente il caso che per mesi ha dominato il dibattito mediatico e giudiziario: Chiara Ferragni è stata prosciolta nel processo sul cosiddetto “Pandorogate”, legato alle campagne promoz ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.