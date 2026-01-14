Chiara Ferragni prosciolta si chiude il Pandoro gate | Incubo finito Perché il giudice ha deciso così | l' aggravante i risarcimenti
Chiara Ferragni è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata legata a presunti messaggi ingannevoli sui social, chiudendo così il caso noto come
L'influencer era imputata per truffa aggravata inrelazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa, si chiude il «Pandoro gate»: «Siamo tutti commossi, mi riprendo la mia vita. Finito un incubo»
Leggi anche: Pandoro Gate, Chiara Ferragni prosciolta si emoziona in tribunale: "E' finito un incubo"
Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita»; Pandoro-gate: dalla denuncia all’assoluzione; Liberato italo-venezuelano. “Ma è fuori meno dell’1 per cento dei prigionieri politici del regime”; Ferragni assolta dall'accusa di truffa sul Pandorogate.
Chiara Ferragni prosciolta: il giudice chiude il “Pandoro-Gate”, nessuna truffa aggravata - Gate”: cade l’aggravante della truffa ai danni dei consumatori e, dopo il ritiro della querela, il reato si estingue. panorama.it
Chiara Ferragni assolta, si chiude il Pandoro Gate - È arrivata la sentenza finale, Chiara Ferragni è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata per il Pandoro Gate. comingsoon.it
Pandorogate, Chiara Ferragni prosciolta: cade l’accusa di truffa aggravata - Si chiude ufficialmente il caso che per mesi ha dominato il dibattito mediatico e giudiziario: Chiara Ferragni è stata prosciolta nel processo sul cosiddetto “Pandorogate”, legato alle campagne promoz ... msn.com
Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse nel processo abbreviato, presso la terza sezione penale di Milano, che la vedeva imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua Dolc facebook
"Sono tranquilla e fiduciosa", ha detto Chiara Ferragni entrando in Tribunale di Milano nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ha ri x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.