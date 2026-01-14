Chiara Ferragni prosciolta dall' accusa di truffa aggravata | si chiude il Pandoro gate

Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata, chiudendo così il caso noto come «Pandoro gate». L’influencer era stata imputata per presunti messaggi ingannevoli condivisi sui social, ma il tribunale ha deciso di assolverla. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, ma la decisione definitiva ha chiarito la posizione dell’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook

"Sono tranquilla e fiduciosa", ha detto Chiara Ferragni entrando in Tribunale di Milano nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ha ri x.com

