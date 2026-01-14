Pandoro-gate assolta Chiara Ferragni | Finito un incubo riprendo in mano la mia vita

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo riguardante le presunte pubblicità ingannevoli del Pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova Dolci Preziosi. La decisione del giudice ha concluso il procedimento con il non luogo a procedere, segnando la fine di un lungo iter giudiziario. Ferragni ha commentato emozionata, sottolineando di aver vissuto un “incubo” e di ora riprendere in mano la propria vita.

"Mi sono commossa in aula, penso sia normale". Sono le prime parole di Chiara Ferragni, tailleur blu e tacchi a spillo, dopo la sentenza del giudice della terza penale Ilio Mannucci Pacini che ha dichiarato il non luogo procedere per l'imprenditrice, a processo per truffa aggravata per due casi di presunta pubblicità ingannevole, quella del Pandoro Balocco Pink Christmas, venduti a 9 euro invece che a 3, con il prezzo maggiorato giustificato dalla (presunta) beneficenza, e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. "Sono stata assolta, sono molto contenta, è finito un incubo, sono contenta di riprendere in mano la mia vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

