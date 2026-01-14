Chiara Ferragni e il pandoro | prosciolta in tribunale condannata nell'arena mediatica

Dopo quasi due anni, il procedimento legale che coinvolge Chiara Ferragni si conclude con una proscioglimento in tribunale. La vicenda, che ha attirato l’attenzione mediatica, ha visto la influencer al centro di numerose discussioni e giudizi pubblici. Ora, con la sentenza definitiva, si chiude un capitolo che ha suscitato molte riflessioni sul ruolo dei personaggi pubblici e sulla percezione del pubblico.

Chiara Ferragni prosciolta. Dopo quasi due anni, il processo si chiude. Per mesi è stata il simbolo del male assoluto. Ma del clamore di allora, oggi, non resta traccia. Pandoro Gate, Chiara Ferragni prosciolta si emoziona in tribunale: "E' finito un incubo" Perché Chiara Ferragni è stata prosciolta per il Pandoro gate Pandoro-gate: dalla denuncia all'assoluzione Pandorogate, Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa Chiara Ferragni, tra poco la sentenza per il Pandoro Gate: l'accusa è di truffa aggravata. «Tranquilla e fiduciosa». Pandorogate, Chiara Ferragni prosciolta: il Tribunale di Milano dichiara il non luogo a procedere - Il caso era nato dall'accusa di truffa aggravata nella vicenda del "Pandoro Pink Christmas" Balocco e delle Uova di Pasqua Dolci Preziosi

Chiara Ferragni prosciolta: il giudice chiude il “Pandoro-Gate”, nessuna truffa aggravata - Gate”: cade l’aggravante della truffa ai danni dei consumatori e, dopo il ritiro della querela, il reato si estingue. panorama.it

Chiara Ferragni prosciolta nell’inchiesta Pandorogate: “Estinto il reato di truffa aggravata” - Il giudice di Milano dichiara il non luogo a procedere per Chiara Ferragni dopo il ritiro delle querele. fortuneita.com

#Pandorogate Chiara #Ferragni è stata assolta dai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Era imputata per truffa aggravata, per presunti messaggi ingannevoli sui social. Commossa ha ringraziato i suoi legali e i suoi follower. facebook

Chiara Ferragni è stata prosciolta per il caso del pandoro x.com

