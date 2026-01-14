Chiara Ferragni è stata prosciolta al termine del processo abbreviato relativo ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La decisione si basa sull’assenza di elementi che dimostrino responsabilità dirette della influencer nelle vicende giudiziarie, chiudendo così un capitolo legato a queste vicende.

Milano – Chiara Ferragni è stata prosciolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, nel primo pomeriggio di mercoledì 14 gennaio 2026. "Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower", ha detto lei emozionata dopo la sentenza. i pm Eugenio Fusco e Cristian Barilli avevano chiesto una condanna a un anno e otto mesi: il giudice ha dichiarato il ''non luogo a procedere per accettazione di remissione di querele''. Di cosa era accusata Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perché Chiara Ferragni è stata prosciolta per il Pandoro gate

