Cesare Cremonini, uno degli artisti più amati della musica italiana, ha deciso di raccontare per la prima volta la verità sul difficile momento che ha vissuto dopo la pubblicazione del libro scritto dalla sua ex compagna, Martina Margaret Maggiore. Ospite di Alessandro Cattelan nel podcast Supernova, il cantautore bolognese ha parlato con sincerità del dolore provato: “La mia ex ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi. È stata una sofferenza profonda, che mi ha toccato nel profondo.” Il riferimento è al libro Che stupida ragazza, pubblicato da Mursia nella primavera del 2024, in cui la 29enne ha descritto la relazione con Cremonini durata quattro anni e mezzo, dal 2018 al 2023. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Cesare Cremonini rompe il silenzio: “La mia ex ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi”