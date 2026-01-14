Pandoro Gate Chiara Ferragni assolta dall' accusa di truffa aggravata per ritiro della querela la procura di Milano chiedeva 1 anno e 8 mesi

Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall'accusa di truffa aggravata, relativa al caso Pandoro Gate. La procura aveva richiesto una condanna di un anno e otto mesi, ma la decisione finale ha portato all'assoluzione. Questa vicenda ha attirato attenzione mediatica, ma il giudice ha confermato l'assenza di responsabilità penale nei confronti dell'influencer.

Questa la decisione del tribunale di Milano Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata sul Pandoro Gate. Questa la decisione del tribunale di Milano, che doveva emettere quest'oggi la sentenza nel processo che vedeva coinvolte anche altre due persone.

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook

L’imprenditrice è imputata per truffa aggravata insieme a Fabio Damato e Francesco Cannillo in relazione alle operazioni di beneficenza legate al Pandoro Pink Christmas Balocco e alle Uova di Pasqua Dolci Preziosi x.com

