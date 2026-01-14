Chiara Ferragni assolta dall' accusa di truffa aggravata | Grazie agli avvocati e ai miei follower

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo a Milano per l’accusa di truffa aggravata legata alle campagne natalizie e pasquali del 2021 e 2022. La decisione è arrivata con rito abbreviato, dopo un procedimento che ha coinvolto diverse operazioni commerciali. La influencer ha ringraziato i suoi avvocati e i follower per il supporto durante questa vicenda.

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato che la vede imputata a Milano per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali "Pandoro Balocco Pink Christmas" (Natale 2022) e "Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate" (Pasqua 2021 e 2022)". "Siamo tutti commossi. Ringrazio i miei avvocati e i miei follower che, per due anni, mi hanno sostenuta fino a qui", ha detto l'influencer subito dopo l'assoluzione. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Ilio Mannucci Pacini che ha dichiarato il "non luogo a procedere per accettazione di remissione di querele". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata: "Grazie agli avvocati e ai miei follower" Leggi anche: Chiara Ferragni assolta dalle accuse di truffa aggravata: «Sono commossa, ringrazio gli avvocati e i miei follower» Leggi anche: Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata per il pandoro gate Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita»; Ferragni assolta dall'accusa di truffa sul Pandorogate; Pizzaballa: A Gaza è ancora tutto molto incerto, la situazione resta di totale devastazione. Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata: "Grazie agli avvocati e ai miei follower" - Assolti anche il suo ex braccio destro, Fabio Damato, e Francesco Cannillo, presidente del cda di Cerealitalia ... ilfoglio.it

