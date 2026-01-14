Chiara Ferragni assolta dalle accuse di truffa aggravata | Sono commossa ringrazio gli avvocati e i miei follower

Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse di truffa aggravata relative ai casi del pandoro Balocco Pink Christmas. La decisione della corte ha portato alla sua piena assoluzione, suscitando un senso di commozione. L’imprenditrice e influencer ha ringraziato i suoi avvocati e i follower per il sostegno dimostrato durante il procedimento. La vicenda si conclude così con un esito positivo per Ferragni, che si esprime soddisfatta della sentenza.

È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e. 🔗 Leggi su Leggo.it

