Chiara Ferragni assolta dalle accuse di truffa aggravata | Sono commossa ringrazio gli avvocati e i miei follower

Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse di truffa aggravata relative ai casi del pandoro Balocco Pink Christmas. La decisione della corte ha portato alla sua piena assoluzione, suscitando un senso di commozione. L’imprenditrice e influencer ha ringraziato i suoi avvocati e i follower per il sostegno dimostrato durante il procedimento. La vicenda si conclude così con un esito positivo per Ferragni, che si esprime soddisfatta della sentenza.

Pandorogate, Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse di truffa - Chiara Ferragni è stata assolta questo pomeriggio dal tribunale di Milano dall’accusa di truffa aggravata. editorialedomani.it

Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... leggo.it

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook

"Sono tranquilla e fiduciosa", ha detto Chiara Ferragni entrando in Tribunale di Milano nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ha ri x.com

