Chi è Edoardo Todaro il trequarti che sta facendo faville nel Campionato inglese di rugby

Edoardo Todaro è considerato uno dei giovani talenti più brillanti del rugby italiano di oggi. Nato a Milano nel 2006, ha lasciato l’Italia all’età di 14 anni per trasferirsi in Inghilterra, dove ha frequentato l’Ipswich School e ha integrato l’accademia del Northampton Saints nel sistema giovanile britannico. Cresciuto in un ambiente stimolante e competitivo, Todaro ha potuto affinare sia le sue qualità atletiche che tecniche, muovendosi con velocità e determinazione in un contesto internazionale che ha scelto sin da ragazzo. Nel corso della stagione 2025-26 in Premier Rugby con i Northampton Saints, Todaro ha registrato un avvio eccezionale: all’esordio ha segnato due mete nella prima gara ufficiale, e dopo poche partite contava già quattro mete in quattro outing. 🔗 Leggi su Oasport.it

