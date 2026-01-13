Checco Zalone sorpassa Checco Zalone | Buen Camino è il film italiano con il maggiore incasso di sempre

Buen Camino è il film italiano con il maggiore incasso di sempre. La pellicola con Checco Zalone, diretta da Gennaro Nunziante, segna un nuovo record. Checco Zalone sorpassa Checco Zalone. In tre settimane di programmazione, con un incasso complessivo di 65.689.125 euro e 8.157.202 di spettatori, sorpassa “Quo Vado?” (65.365.736 euro), preceduto solo da Avatar (68.600.000 euro). La commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha avuto un esordio il 25 dicembre con 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il record di Natale a New York, film del 2006. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Checco Zalone macchina da record: è ‘Buen Camino’ il film italiano con il maggiore incasso di sempre

Leggi anche: Record Checco Zalone, "Buen Camino" è il film italiano con il maggior incasso di sempre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Buen Camino non si ferma, Checco Zalone verso nuovo record tra Quo Vado e Avatar; Checco Zalone, Buen Camino è campione d'incassi delle feste: sfiorati i 59 milioni di euro; Checco Zalone, solo lui può battere se stesso: Buen camino punta il record di Quo vado? e sogna il sorpasso ad Avatar; Checco Zalone (ancora) re del Box Office, Buen Camino a un passo dal record assoluto e sogna il trono di Avatar.

Checco Zalone supera se stesso: “Buen Camino” sorpassa “Quo vado?” e diventa il film italiano con il maggiore incasso al box office - "Buen Camino" di Checco Zalone segna un nuovo record e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office ... dire.it