Checco batte Zalone
Checco, conosciuto come Mattioli SuperChecco, si distingue nel panorama cinematografico italiano. Apprezzato per la sua capacità di unire comicità e sensibilità, rappresenta una figura di riferimento nel cinema patrio. Il suo spirito natalizio e la presenza costante nelle festività italiane consolidano la sua posizione come uno dei protagonisti più riconoscibili e amati della scena nazionale.
Mattioli SuperChecco, Zalone-one-one, salvatore del cinema patrio, re del Natale, delle Feste e dell’Epifania che non se le porta affatto via, anzi. Il record è arrivato ieri: "Buen camino" del Checco nazionale è diventato il film italiano di maggior incasso di sempre. Zalone sorpassa sé stesso: 65 milioni e 689 mila e 125 euro (cioè più di otto milioni di spettatori) rispetto a 65 milioni e 365 mila euro di "Quo vado?" del medesimo (matt)attore, appena sotto "Avatar", il primo, che però italiano non è. Santo subito. Gli esercenti accendono ceri a san Checco, il nostro cinema, già dato per morto, risorge come Lazzaro, si alza e cammina verso Santiago. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
