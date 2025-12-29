Il nuovo film di Checco Zalone, «Buen Camino», ha sorpreso il pubblico e ha conquistato il primo posto al box office, superando anche grandi produzioni come Avatar. L’opera, più che un semplice successo commerciale, riflette una visione autentica dell’Italia e della sua cultura, offrendo uno sguardo diretto e senza fronzoli sulla realtà. Una produzione che, pur nel suo stile semplice, dice molto sul panorama cinematografico attuale.

«È inutile essere ipocriti, ci aspettiamo di fare i soldi. Questo James, come si chiama, Camerun, dovrebbe svegliarsi il 26 e chiedersi “ma ma chi cazz è sto Zalone”». Non sappiamo se James Cameron il 26 dicembre si sia posto effettivamente la domanda, ma fatto sta che Checco Zalone ha avuto ancora una volta ragione: il suo Buen Camino, nelle sale dal 25 dicembre, ha sbancato il box office con un incasso di 5.672.000 euro, e battuto Avatar: Fuoco e cene-re, ultimo episodio della saga fantascientifica del regista canadese, che si è fermato, nello stesso giorno, a 868.290 euro. Le attese erano alte ma il risultato ha superato ogni rosea previsione: con questa commedia diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa, Zalone ha superato sé stesso conquistando il 78,8% della platea complessiva (680. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Checco Zalone batte Avatar: «Buen Camino» sbanca il box office e dice molto più dell’Italia che del cinema d’autore

Leggi anche: Checco Zalone sbanca il box office: esordio boom per il suo “Buen camino”

Leggi anche: Esordio da record per ‘Buen Camino’, Checco Zalone travolge il box office di Natale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Nessuno ferma Checco Zalone. Il suo “Buen camino” batte Avatar e i critici; Cinema, Checco Zalone batte Avatar: oltre 5 milioni incassati a Natale nel primo giorno di «Buen Camino; Zalone batte Avatar, oltre 5 milioni incassati il giorno di Natale; Checco Zalone re del botteghino con Buen Camino: batte Avatar e in due giorni incassa 13,5 milioni. Infranti i precedenti record, i numeri.

Checco Zalone batte Avatar: «Buen Camino» sbanca il box office e dice molto più dell’Italia che del cinema d’autore - «Buen camino», commedia politicamente scorrettissima, fa il botto: 5,6 milioni di incasso al debutto (78,8% del totale). panorama.it