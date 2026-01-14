Certe notti Tra i giornali e il trigemino
Certe notti, tra i giornali e i ricordi, si rivela un universo ricco di storie e aneddoti. Negri? Era una volta, ma il suo nome rimane vivo tra le parole e le pagine di chi ha scritto e vissuto il suo tempo. Un omaggio a un vecchio poligrafico, testimone di un’epoca in cui il giornale era il mezzo di comunicazione per eccellenza.
Negri?era una volta. Chi? Ma sì, quell’estroso poligrafico del vecchio Giorno sul quale lussureggiano gli aneddoti. Nelle notti passate a far nascere Il Giorno, ci si raccontava talvolta di quando al poligrafico in questione capitò di svegliarsi con un fortissimo dolore alla guancia sinistra. Prima di andare al giornale corse quindi dal dottore. "Può essere il trigemino" sentenziò il medico. Così lui, già in ritardo, tornò di furia a casa, si calò in testa un vecchio passamontagna e via al lavoro: "Ce la farò a timbrare in tempo il cartellino?". Senonché si ricordò di non avere più contante e non c’erano ancora i bancomat. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Certe notti al ‘Giglio‘ in 13.000. Tra i vip in tribuna anche il Liga
Leggi anche: Le cause / 2: i rischi di un gioco troppo offensivo. Un modulo ’ingessato’. Certe notti va trovata un’alternativa tattica
Certe Notti fino a mezzanotte su Radio Bruno con Roberto Trapani. Buona e serena serata a tutti! - facebook.com facebook
"Ma certe notti nel silenzio che più non turba il pianto,invocata mi sento con disperata sete dalla sua bocca lontana" Sibilla Aleramo x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.