La grande attesa per il derby fra Reggiana e Modena di questa sera di Serie B (inizio ore 20.30) è confermata dai numeri: cornice delle grandi occasioni da oltre 13.000 persone, record stagionale delle gare interne della Reggiana. Sono 6.568 i biglietti venduti a ieri sera, di cui 3.557 ai modenesi nel settore ospiti (dato definitivo). A questi vanno sommati i 6.440 abbonati, ed ecco superati i 13mila. Una serata in stile "Certe notti": già, perché tra tutti gli appassionati spiccano diversi volti noti, come quello di Luciano Ligabue. Il rocker di Correggio sarà presente in tribuna: lo scorso gennaio al Carlino Reggio il fratello e cantautore Marco (che però sarà assente per un evento) disse "Con Luciano, che è interista mentre io ho il cuore diviso tra Torino e Reggiana, parliamo spesso anche dei granata: l’ho invitato diverse volte allo stadio, prima o poi verrà", e quale migliore occasione del derby di questa sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Certe notti al ‘Giglio‘ in 13.000. Tra i vip in tribuna anche il Liga