Le cause 2 | i rischi di un gioco troppo offensivo Un modulo ’ingessato’ Certe notti va trovata un’alternativa tattica
Un gioco troppo offensivo può comportare rischi, specialmente quando si utilizza un modulo rigido come il 4-2-3-1. In situazioni di superiorità tecnica dell’avversario, come contro Napoli o Inter, è spesso necessario adattare la tattica, ad esempio aggiungendo un centrocampista. Questa modifica può risultare difficile da attuare per allenatori abituati a un certo schema, ma è essenziale per mantenere equilibrio e solidità in campo.
Correggere il modulo, per esempio aggiungendo un centrocampista nelle partite in cui la forza tecnica superiore dell’avversario (vedi il Napoli in Supercoppa e l’ Inter domenica in campionato) rischia di farti a fette? Facile a dirsi e molto meno a farsi per un allenatore che in carriera ha modellato i suoi successi, a cominciare da quelli rossoblù, attorno al canovaccio del 4-2-3-1. Vincenzo Italiano il problema se lo pone. Ma le rivoluzioni copernicane si fanno al sole di luglio: più complicato farle in corso d’opera. Una cosa è certa: andare a prendere gli avversari così alti e consegnarsi agli uno contro uno in quasi tutte le zone del campo paga dividendi solo quando la condizione atletica è al top, non adesso che molte gambe girano a vuoto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Modulo offensivo e attacco fantasia: nasce la nuova Salernitana
Leggi anche: Il caso “Merendopoli”. Pacciani diventa un gioco, ed è polemica: “Offensivo per le vittime”
Drake accusato di aver manipolato il gioco in streaming conta con i bot in una nuova causa; Le cause / 2: i rischi di un gioco troppo offensivo. Un modulo ’ingessato’. Certe notti va trovata un’alternativa tattica.
Le cause / 2: i rischi di un gioco troppo offensivo. Un modulo ’ingessato’. Certe notti va trovata un’alternativa tattica - Correggere il modulo, per esempio aggiungendo un centrocampista nelle partite in cui la forza tecnica superiore dell’avversario (vedi il ... sport.quotidiano.net
Indice di rischio e bische clandestine: il doppio volto del gioco d’azzardo in Sicilia - La Sicilia si conferma una delle regioni italiane più esposte ai rischi derivanti dal gioco d’azzardo. sicilianews24.it
Per un cane, rovistare nella spazzatura è istintivo, ma può diventare pericoloso. Odori, curiosità e noia spesso sono i veri responsabili di questo comportamento. Un'abitudine che può nascondere rischi gravi, ma anche cause inaspettate: https://kodmi.it/Daffh - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.